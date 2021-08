Svartebørsen kryr av vaksinepass i Frankrike

utenriks

Trass risikoen for fengselsstraff har det vorte ein stor svartebørs for falske vaksinepass på Snapchat. Kontoar reklamerer openlyst for slike dokument, men blir vanlegvis fjerna i løpet av få dagar. Prisane ligg på mellom 1.500 og 3.600 kroner.

Sidan juli har folk måtta vere vaksinerte, ha testa negativt for koronavirus eller ha hatt sjukdommen for å sleppe til på museum, kinoar og idrettsarrangement. President Emmanuel Macron valde tidlegare i månaden å utvide kravet til serveringsstader, sjukehus og tog.

Fleirtalet i den franske befolkninga støttar slike krav, men det har vore store demonstrasjonar mot vaksinepassa fleire veker på rad.

