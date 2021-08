Studie viser at effekten av vaksine raskt minkar

utenriks

Israelarar som vart vaksinerte i januar og februar, har ein 53 prosent høgare sannsyn for å teste positivt enn dei som fekk vaksinen i mars og april, ifølgje studien, som er omtalt i VG onsdag.

– Tidlegare trudde ein at vaksinen ville ha ein langvarig effekt. No viser det seg at effekten er kortvarig, seier den israelske infeksjonsmedisinaren Eyal Leshem til avisa.

1 million israelarar har dei siste to vekene fått ein tredje dose med vaksine, og israelske forskarar meiner å sjå ein god effekt av dette.

