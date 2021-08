Studentleiarar i Hongkong arresterte for å ha «elda opp til terrorisme»

utenriks

Bakgrunnen for at dei fire mennene mellom 18 og 20 år vart arresterte, er ei fråsegn ei studentforeining kom med etter eit angrep på ein politibetjent i juli, ifølgje ein talsmann frå politiet.

1. juli knivstakk ein mann ein politibetjent i ei travel handlegate, før han tok sitt eige liv. Styresmaktene kallar dette ei terrorhandling, medan studentforeininga på University of Hongkong (HKU) uttalte at dei var svært leie seg for at angriparen døydde og sette pris på offeret han gjorde.

Tre av studentleiarane må møte i retten torsdag. Dei risikerer opptil 10 års fengsel etter den nye nasjonale tryggingslova Kina har innført i Hongkong.

