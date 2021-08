Storbritannia opnar for 20.000 afghanarar

utenriks

For inneverande år er planen at opptil 5.000 afghanarar kan få komme til landet. På lengre sikt opnar regjeringa i London fór opptil 20.000 afghanarar, melder nyheitsbyrået Reuters.

Kvinner, jenter, religiøse og andre minoritetar skal prioriterast.

– Eg ønskjer å forsikre om at vi gjer alt som er mogleg for å støtte dei mest sårbare som flyktar frå Afghanistan, slik at dei kan starte eit nytt liv i tryggleik i Storbritannia, seier innanriksminister Priti Patel.

Ho oppmodar andre land til å ta imot afghanske flyktningar òg.

Statsminister Boris Johnson skal onsdag orientere Underhuset i Parlamentet om krisa i Afghanistan, melder det britiske nyheitsbyrået PA.

Johnson seier at Storbritannia skuldar ei stor takk til alle som har arbeidd for å gjere Afghanistan til ein betre stad dei siste 20 åra.

– Mange av dei, spesielt kvinner, treng no umiddelbar hjelp frå oss. Eg er stolt over at Storbritannia har vore i stand til å leggje til rette denne planen for å hjelpe dei og familiane deira til å bu trygt i Storbritannia, seier han.

