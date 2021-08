Stoltenberg: Nato var ikkje klar over at Taliban kunne komme tilbake så raskt

utenriks

– Vi hadde veldig omfattande etterretning, og den informasjonen vi sat på, viste at det var stor risiko knytt til avgjerda med å trekkje seg tilbake frå Afghanistan, seier Stoltenberg til NRK.

Nato var klar over at det var stor fare for at Taliban kunne komme tilbake, seier Nato-sjefen, som erkjenner at det var visse svakheiter i etterretninga.

– Det vart sagt, mellom anna frå mi side, at det var ein veldig stor fare for at Taliban kunne komme tilbake. Men der informasjonen ikkje var god nok, var om kor raskt dette kunne skje. Og det er tempoet i samanbrotet i den politiske og militære leiinga i Afghanistan som har skapt ekstra store problem, seier Stoltenberg.

Det er no å evakuere som står øvst på dagsordenen, seier Stoltenberg. Men det blir prega av eit urovekkjande og uoversiktleg bilete, seier han.

– Det Nato har jobba mest med, er å få flyplassen til å fungere, å få flya til å lande og ta av med folk som må forlate landet. Der går ting i riktig retning, seier Nato-sjefen.

