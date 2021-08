Statsminister Boris Johnson åtvarar mot å anerkjenne Taliban-regimet

utenriks

Johnson opplyste onsdag at han har diskutert utviklinga i Afghanistan med andre vestlege leiarar, blant dei president Joe Biden i USA.

– Vi er samde om at det vil vere feil å forhasta eller bilateralt anerkjenne eit nytt regime i Kabul, sa Johnson i Parlamentet.

– Land som bryr seg om framtida til Afghanistan, bør i staden bli samde om korleis vil skal stelle oss til det nye regimet, før vi saman vedtek om det skal anerkjennast og i så fall på kva vilkår, sa han.

– Vi vil dømme dette regimet ut frå dei vala det tek og kva det gjer, ikkje ut frå kva dei seier om haldningane sine til terrorisme, til brotsverk og narkotika, og dessutan om humanitær tilgang og retten jenter har til å få ei utdanning, sa Johnson.

Ein talsmann for Taliban lova tysdag at Afghanistan under leiinga deira ikkje vil bli base for grupper som al-Qaida, at kvinner-rettar vil bli respekterte, at jenter skal få gå på skule og at alle som har arbeidd for det førre regimet, vil få amnesti.

Sist Taliban hadde makta slo dei hardt ned på narkotikaproduksjon og kriminalitet, ofte med metodar som vart fordømde i Vesten.

(©NPK)