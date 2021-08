Gorbatsjov talar for demokrati på 30-årsdag for kuppet som nesten felte han

utenriks

– Eg meiner det vi lærte den gong framleis er relevant i dag. Eg meiner den demokratiske vegen for å utvikle Russland er den einaste rette, og at det berre er på denne måten landet vårt kan utvikle seg og løyse problem, seier 90 år gamle Gorbatsjov i ei fråsegn onsdag.

19. august 1991 prøvde ei rekkje politikarar og offiserar som ikkje støtta opp om Gorbatsjovs demokratiske reformer, å avsetje han. Dei sju kuppmakarane lykkast likevel ikkje, på grunn av uventa hard motstand frå Moskvas innbyggjarar og Russlands leiar Boris Jeltsin.

– Folk ønskte ikkje å vende tilbake til gamlemåten. Dei demokratiske institusjonane som vart etablerte under perestrojka (gjenoppbygging) overlevde prøven, seier Gorbatsjov.

Sovjetunionen overlevde likevel ikkje kuppet. I desember same år braut landet saman, og Gorbatsjov gjekk formelt sett av første juledag. Etter at Vladimir Putin tok over makta i Russland i 2000 har Gorbatsjov ofte uttrykt uro for framtida til dei demokratiske institusjonane i landet.

