– Status er at Danmark har jobba med å opprette ei luftbru mellom Kabul og Danmark via Islamabad. Den er no i drift. Styresmaktene er til stades i Kabul, vi har fly i Islamabad, og krisehjelp er på plass i København, seier Frederiksen på eit pressemøte.

Der stadfestar ho òg at ytterlegare 84 personar er henta ut frå den afghanske hovudstaden, som vart erobra av Taliban i helga.

Danmark har òg floge ut norsk personell som er henta heim frå Kabul.

