Den norske forsvarssjefen seier utsegnene frå Taliban gir ein snev av håp

utenriks

To dagar etter at Taliban tok over Kabul, kom Taliban-talsmann Zabiullah Mujahid med eit forsonleg bodskap.

Han lova mellom anna at Taliban ikkje er ute etter hemn mot dei som arbeidde for det førre regimet eller andre land og utanlandske militære. Alle får amnesti, vart det sagt på pressekonferansen.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen seier til NRK at utsegnene gir ein snev av håp, men så står det att å sjå kva dei gjer.

– Det har ikkje alltid vore samanheng mellom det dei seier og det dei gjer, seier han.

Mujahid gjekk tydeleg inn for å overtyde verda om at Taliban har forandra seg frå gruppa som styrte på brutalt vis i Afghanistan på 1990-talet. Han lova at Taliban skal respektere rettane til kvinner, og at kvinner både skal få studere og jobbe, men han slo likevel fast at det vil skje i samsvar med islamske normer.

(©NPK)