utenriks

– Situasjonen er mykje farlegare for afghanarar, fordi det ikkje er noko løfte om at dei slepper forbi Talibans kontrollpostar, sa Maas på veg inn i eit møte med EUs utanriksministrar tysdag ettermiddag.

Maas legg til at tyske og amerikanske styrkar jobbar for å sikre afghanarane trygg tilgang til flyplassen utanfor Kabul. Fleire vestlege land jobbar hardt for å få folk ut frå den afghanske hovudstaden.

