Tyskland ber Nato lære av Afghanistan-oppdrag

utenriks

– Spørsmålet for oss er i kor stor grad vi er villige til å ta konsekvensane av dette og i kor stor grad vi er villige til å ta på oss dei tinga vi så langt har overlate til amerikanarane, seier Annegret Kramp-Karrenbauer i eit intervju med den tyske kringkastaren ZDF.

Intervjuet kjem rett før ambassadørane til Nato-landa kjem saman ved hovudkvarteret i Brussel tysdag for å diskutere situasjonen i Afghanistan. Generalsekretær Jens Stoltenberg har varsla ein pressekonferanse tysdag ettermiddag.

Vestlege land jobbar hardt for å hente folk ut av Afghanistan etter at Taliban i helga tok over hovudstaden Kabul. På flyplassen utanfor byen rår det kaos med desperate menneske som prøver å komme seg ut. To transportfly frå det tyske forsvaret sleit måndag med å lande. Etter å ha komme seg ned, tok eitt av dei berre sju personar om bord, medan hundrevis av håpefulle stod igjen på bakken.

Tryggingssituasjonen gjorde at det ikkje var mogleg å hente folk frå den sivile delen av flyplassen, seier Kramp-Karrenbauer. Tyske spesialstyrkar er sett inn for å sikre den vidare evakueringa.

(©NPK)