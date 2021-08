utenriks

Magnus Heunicke deler nyheita om vaksinemilepælen på Twitter tysdag.

Samtidig fortel han at R-talet – som viser kor mange som blir smitta av kvar person som har fått koronaviruset – ligg på 1 for fjerde veke på rad. Eit R-tal på 1 betyr at pandemien verken veks eller minkar, men utviklar seg stabilt.

(©NPK)