To menn skotne og drepne i Stockholm

utenriks

Politiet fekk melding klokka 22.19 måndag kveld om at det var høyrd skot i Tensta nordvest i Stockholm. På staden fann politiet to unge menn ved ein bustad. Dei vart sende til sjukehus. Seinare på natta opplyste politiet at liva ikkje kunne reddast.

– Vi har gjort funn på åstaden, sa politivakthavande Sylvia Oldin ved 4-tida natt til tysdag.

På det tidspunktet var enno ingen arresterte i saka.

Natt til søndag døydde ein mann på eit sjukehus i Helsingborg etter å ha vorte skoten, medan det måndag kveld vart skote mot fleire personar i Göteborg. Saka i Göteborg blir etterforska som drapsforsøk, men ingen vart såra.

(©NPK)