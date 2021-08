utenriks

– De bør starte det vanlege livet med full tillit, heiter det i ei fråsegn frå den islamistiske opprørsrørsla.

I løpet av ein lynoffensiv som varte i litt over ei veke, erobra Taliban alle dei viktige byane i Afghanistan. Søndag tok dei Kabul. Det kom då meldingar om at politiet forsvann frå gatene, noko som utløyste bekymring for auka kriminalitet.

