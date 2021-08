Taliban heldt pressekonferanse i Kabul

utenriks

Mujahid har i fleire år vore ein figur som har gitt utsegner på vegner av rørsla, utan å ha hatt nokon høg profil.

– Vi vil sikre at Afghanistan ikkje lenger skal vere ei slagmark. Vi tilgir alle som har kjempa mot oss, fiendskapen har teke slutt. Vi ønskjer ikkje nokon ytre eller interne fiendar, seier han, ifølgje BBC.

Han lova òg at Taliban skal respektere kvinners rettar, men han slo likevel fast at det vil skje i samsvar med normene til islam.

Mujahid sa vidare at Taliban ønskjer at media skal vere uavhengige, men understreka at «journalistar ikkje bør arbeide mot nasjonale verdiar».

Han lova òg at Afghanistan ikkje vil tillate at nokon som oppheld seg i landet, rettar angrep mot andre land. Dette var eit vilkår i avtalen som Taliban inngjekk med Trump-administrasjonen i fjor som la grunnlaget for tilbaketrekkinga til USA.

Mange afghanarar fryktar at Taliban på nytt skal innføre same brutale styre som det som vart styrta for 20 år sidan, og særleg kvinner fryktar for framtida si.

