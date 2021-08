Taliban forhandlar om å bringe andre inn i styringa av Afghanistan

utenriks

Samtalane om å la fleire enn Taliban delta i den kommande regjeringa i landet held fram i Kabul etter at gruppa tok over hovudstaden i helga. Emir Khan Muttaqi, som var utdanningsminister sist Taliban leidde landet, har hatt fleire samtalar med den politiske leiinga i Kabul – òg med Abdullah Abdullah og tidlegare president Hamid Karzai.

Tenestemenn som er tett på samtalane, seier tysdag at dei håpar på gode nyheiter i løpet av ein dag eller to. Minst ein av samtalane gjekk føre seg gjennom natta, og var tilsynelatande konsentrert rundt korleis ei Taliban-leidd regjering vil stelle seg til rettar som er opparbeidde i dei 20 åra som er gått sidan sist dei styrte landet.

Muttaqi tok kontakt med USA-støtta krigsherrar allereie før Kabul fall, og han kontakta politiske leiarar før president Ashraf Ghani forlét landet.

Teikn på framgang

Eit generelt amnesti for statstilsette og oppmodinga til kvinner om å gå tilbake til arbeidet kan tyde på at det har vore framgang i samtalane.

– Det islamske emiratet ønskjer ikkje at kvinner blir offer, hevdar Enamullah Samangani i Talibans kulturkommisjon.

– Dei bør delta i regjeringsstrukturen, i tråd med sharialovene, legg han til i ei fråsegn tysdag.

Nøyaktig kva roller han ser for seg, er likevel uklart. Han understrekar at det nye regimet blir islamsk, og at borgarane er muslimar.

– Strukturen til regjeringa er ikkje heilt klar. Men basert på erfaring, bør det bli ein fullt ut islamsk leiarskap, og alle partar bør delta, seier Samangani.

Kvinner på TV-skjermen

Tysdag var elles kvinnelege nyheitsanker tilbake på skjermen i sendinga til TV-kanalen TOLOnews. Ein av dei intervjua til og med ein representant for Taliban i studio. Mange kvinnelege journalistar fryktar for eigen tryggleik etter at den islamistiske rørsla tok over Kabul og i praksis har kontroll over Afghanistan.

Samtidig demonstrerte kvinner i hijab i gatene i Kabul og bad Taliban ikkje fjerne kvinner frå offentlegheita.

Forbyr krigarar å plyndre

I ein lynoffensiv som varte i litt over ei veke, erobra Taliban alle dei viktige byane i Afghanistan. Søndag tok over dei Kabul. Det kom då meldingar om at politiet forsvann frå gatene, noko som utløyste bekymring for auka kriminalitet.

Medan Taliban festar grepet om hovudstaden, prøver den militære delen av gruppa å halde orden i rekkjene og sørgje for at krigarane ikkje tek seg til rette.

– Vi har nettopp komme til Kabul. Ingen skal ta seg inn i husa til folk eller ta køyretøya deira, ikkje under noko omstende. Dersom ein tenestemann eller annan person gjer dette, er det eit forræderi mot systemet – det er eit forræderi mot blodet til martyrane og vil bli rekna som tjuveri, heiter det i ei melding gitt att av TV-stasjonen TOLOnews og tilskriven mulla Yaqoob, leiaren for Talibans militærkomité.

Bodskapen kjem samtidig som mange fryktar represaliar frå Taliban mot bybuarar som ikkje blir oppfatta som tilstrekkeleg gudfryktige. Det er òg frykt for at kriminelle vil utnytte forvirringa til tjuveriraid.

