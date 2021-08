Taliban: – Ønskjer ikkje at kvinner blir offer

utenriks

– Det islamske emiratet ønskjer ikkje at kvinner blir offer, hevdar Enamullah Samangani i Talibans kulturkommisjon.

– Dei bør delta i regjeringsstrukturen, i tråd med sharialovene, legg han til i ei fråsegn tysdag.

Nøyaktig kva roller han ser for seg, er likevel uklart. Han understrekar at det nye regimet blir islamsk og at borgarane er muslimar.

– Strukturen til regjeringa er ikkje heilt klar. Men basert på erfaring, bør det bli ein fullt ut islamsk leiarskap, og alle partar bør delta, seier Samangani.

Han kunngjer òg amnesti for afghanske statstilsette og ber dei gå på jobb igjen.

– Dei bør starte deira vanlege liv med full tillit, oppmodar Taliban-representanten.

I løpet av ein lynoffensiv som varte i litt over ei veke, erobra Taliban alle dei viktige byane i Afghanistan. Søndag tok dei Kabul. Det kom då meldingar om at politiet forsvann frå gatene, noko som utløyste bekymring for auka kriminalitet.

(©NPK)