Sudokuens far er død

– Kaji var kjend som far til sudokuen og var elska av fans over heile verda, skriv Nikoli, eit japansk selskap som gir ut spel og ulike former for hjernetrimoppgåver. Kaji døydde av kreft 10. august.

Sudoku er eit slags kryssordspel med tal, som vart funne opp av den sveitsiske matematikaren Leonard Euler på 1700-talet. Den moderne versjonen blir anteken å ha vorte forma ut i USA, men det var Kaji som gjorde det populært og som skal ha komme opp med namnet sudoku.

Målet med spelet er å setje tal frå 1 til 9 inn i eit rutemønster, slik at kvart tal opptrer éin gong – verken meir eller mindre – i kvar rad og kolonne og i kvar rute på 3x3 felt.

Kaji oppdaga sudoku i eit amerikansk magasin på 1980-talet og gjorde spelet kjent i Japan. I Europa og Noreg vart sudoku populært tidleg på 2000-talet. Sudoku dukka opp i norske aviser – Dagens Næringsliv var først ute – våren 2005.

