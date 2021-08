utenriks

– Bidens støtte til avgjerda til forgjengaren om uttrekking var ei logisk avslutning på denne konflikten, seier Pakistans FN-ambassadør Munir Akram.

Til journalistar som var samla i FNs hovudkvarter i New York måndag, sa Akram òg at verdssamfunnet no må stå samla «for å sikre ei inkluderande politisk løysing for langvarig fred, sikkerheit og utvikling i Afghanistan».

– Pakistans ståstad om at konflikten i Afghanistan aldri hadde noka militær løysing, har vorte stadfesta, sa han.

(©NPK)