Lågare arbeidsløyse i Storbritannia

Arbeidsløysa er marginalt lågare enn det forventa nivået på 4,8 prosent. Samtidig auka sysselsetjinga med 0,3 prosentpoeng til 75,1 prosent, opplyser ONS.

Gjennomsnittsinntekta, inkludert bonusar, auka med 8,8 prosent frå mars til juni. Dersom bonusane blir haldne utanom, er inntektsauken på 7,4 prosent. ONS påpeikar at årsveksten i lønningane blir påverka av mellombelse faktorar som overdriv veksten. Tala for i år blir målt mot tal frå perioden etter at styresmaktene i april i fjor innførte ei permisjonsordning på grunn av pandemien.

