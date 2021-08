Borrell seier EU må snakke med Taliban

utenriks

Fleire land er imot kontakt med og anerkjenning av Taliban, men Borrell meiner kontakt er nødvendig for å hindre ei humanitær krise og for å hjelpe dei som ønskjer å forlate landet.

– Vi skal stelle oss til afghanske styresmakter, same kven dei måtte vere, men samtidig vere årvakne, sa han etter eit møte av EUs utanriksministrar tysdag. Han understrekar at det ikkje er det same som å anerkjenne Taliban-styret.

EU har hittil gitt visum til 400 afghanarar som jobba for EUs delegasjon i Afghanistan og familiane deira.

Spania har tilbydd seg å vere mottakssenter for dei før dei blir fordelte til dei ulike EU-medlemmene.

Utan eit eige flyvåpen har EU strevd med å hente ut sine eigne og afghanarar som jobba for dei.

