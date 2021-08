Armenske soldatar drepne i samanstøytar med aserbajdsjanske styrkar

utenriks

Armenia legg skulda på Aserbajdsjan for angrepet og hevdar samtidig at Aserbajdsjan òg vart påført tap.

Aserbajdsjans forsvarsdepartement avviser at landet framprovoserte angrepet og hevdar det var armenarane som starta det. Aserbajdsjan avviser òg opplysninga om å ha vorte påført tap.

Samanstøyten var det siste av sitt slag mellom dei to landa etter den seks veker lange krigen i fjor om den omstridde regionen Nagorno-Karabakh. Krigen tok rundt 6.500 liv og enda med ei våpenkvile i november, forhandla fram av Russland, der Armenia gav frå seg område som landet hadde kontrollert i fleire tiår.

Dei siste månadene har både Aserbajdsjan og Armenia meldt om sporadiske skyteangrep langs grensa mellom dei to landa, noko som har utløyst frykt for at nabostriden kan blusse opp igjen.

