Amerikanske medium ber om vern av afghanske journalistar

Utgivarane av Washington Post, New York Times og Wall Street Journal har sendt eit brev til president Joe Biden der dei ber om hjelp til afghanske journalistar som har jobba for amerikanske medium, og familiane deira.

– I dei siste 20 åra har modige afghanske kollegaer jobba utrøytteleg for New York Times, Washington Post og Wall Street Journal for å dele nyheiter og informasjon frå regionen med verda, heiter det.

– No er desse kollegaene og familiane deira i livsfare og innesperra i Kabul, skriv dei i brevet og ber regjeringa bidra til at dei kjem seg til flyplassen og ut av landet.

Søndag trykte dei største tyske media eit ope brev over heile framsida der dei bad den tyske regjeringa å skrive hastevisa til journalistar som hadde jobba for dei.

Komiteen for å verne journalistar (CPJ) støttar appellen til dei amerikanske avisene og seier at dei har registrert nesten 300 journalistar som prøver å komme seg ut.

CPJ har identifisert 45 afghanske journalistar, blant dei mange kvinner, som dei meiner er i akutt fare.

