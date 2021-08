AP: Kinesisk kvinne seier ho vart halden innesperra i kinesiskdrive fengsel i Dubai

utenriks

Det amerikanske nyheitsbyrået har verken kunna stadfeste eller avkrefte historia til Wu Huan (26), ei historie som ifølgje AP kan vere første bevis på at Kina driv hemmelege fengsel utanfor landet sine eigne grenser.

Wu seier ho i slutten av mai vart bortført frå eit hotell i Dubai og halden fanga av kinesiske tenestemenn i eit bustadhus som var omgjort til eit fengsel. Ho skal ha sett eller høyrt to andre fangar som ho meiner tilhøyrde den muslimske uigur-minoriteten i Kina.

Wu seier ho vart avhøyrd på kinesisk og mellom anna tvinga til å underteikne eit dokument der det står at han ho er trulova med, ein 19-åring som blir rekna som kinesisk dissident, har trakassert henne.

26-åringen søkjer no asyl i Nederland etter at ho ifølgje eiga utsegn vart lauslaten 8. juni.

Talspersonen for Kinas utanriksdepartement, Hua Chunying, avviser forteljinga til kvinna.

– Det eg kan seie, er at situasjonen som personen snakkar om, ikkje er sann, seier han.

Ingen kommentar

Styresmaktene i Dubai har vorte bedne om ein kommentar, men AP har ikkje fått svar på førespurnadene sine, verken på e-post eller telefon.

Dubai, som er ein del av Dei sameinte arabiske emirata, har tidlegare vore peikt ut av aktivistar som ein stad der uigurar blir avhøyrde og deporterte tilbake til Kina. Og styresmaktene i Dubai blir skulda for sjølv å bidra direkte til hemmelege avhøyr på vegner av andre land.

– Det er ingen tvil om at Emirata har arrestert menneske på vegner av utanlandske regjeringar som dei er allierte med, seier Radha Stirling, ein advokat som står bak aktivistgruppa Detained in Dubai (arrestert i Dubai).

– Eg trur aldri dei ville trekt på skuldrene av ei oppmoding frå ein slik mektig alliert, seier ho.

USAs eks-ambassadør skeptisk

USAs tidlegare ambassadør til Qatar, Patrick Theros, meiner likevel at skuldingane er heilt i strid med korleis Emirata normalt vil oppføre seg. Theros er no rådgivar for Gulf International Forum.

Ifølgje Wu vart ho først avhøyrt av kinesiske tenestemenn på hotellet der ho budde den 27. mai. Deretter skal lokalt politi ha ført henne til ein politistasjon, der ho vart halden i tre dagar.

På den tredje dagen fekk ho besøk av ein kinesisk mann som skal ha presentert seg som Li Xuhang, og som sa han jobba for det kinesiske konsulatet i Dubai. Ifølgje Wu vart ho mellom anna spurt om ho hadde fått pengar frå utanlandske grupper for å skade Kina.

Lid Xuhang er oppført som generalkonsul på nettsida til det kinesiske konsulatet i Dubai. Konsulatet har ikkje svart på APs førespurnader om ein kommentar.

– Køyrt til villa

Wu hevdar at ho deretter vart iført handjern og plassert i ein svart Toyota. Etter ein halvtime skal ho ha vorte teken med inn i ein treetasjes villa, der romma var omgjorde til celler.

Vaktene skal ha gitt henne ein telefon og eit sim-kort og bede henne ringje han ho er trulova med og pastor Bob Fu, som leier ein kristen organisasjon kalla ChinaAid, og som har hjelpt paret.

Fu seier han fekk fire eller fem oppringingar frå Wu, nokre av dei frå eit ukjent nummer i Dubai. I ein av samtalane skal ho ha gråte og snakka usamanhengande.

Etter at 26-åringen ifølgje eiga utsegn vart lauslaten, flaug ho til Ukraina, der ho vart gjenforeina med kjærasten sin. Dei flaug vidare til Nederland, der dei no søkjer asyl.

