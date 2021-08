3.500 amerikanske soldatar på Kabuls flyplass

utenriks

Pentagon-talsmann John Kirby seier at den naudsynte kontakten med Taliban-leiarar vil halde fram medan evakueringa går sin gang. Han seier at det ikkje har vore nye samanstøytar med Taliban ved flyplassen.

Ytterlegare 500 soldatar blir venta tysdag, om få dagar er det til saman 6.000 amerikanske soldatar på flyplassen.

Pentagon håpar evakueringa kan trappast opp, og at dei etter kvart kan flyge ut opptil 9.000 menneske per dag.

Flyplassen er open igjen etter at den ei stund måndag var stengd på grunn av kaotiske forhold. Det er kapasitet for at eitt fly i timen kan ta av og lande.

N i store C-17-fly har komme med soldatar og utstyr sidan måndag, og sju har teke av igjen med over 700 amerikanske og afghanske statsborgarar. Også tyske fly er i sving, og eit dansk fly har òg landa i Kabul.

(©NPK)