13 jihadistar drepne i Burkina Faso

Aksjonen skjedde søndag og bestod av soldatar på bakken med flystøtte. Den vart innleidd etter at ei militsgruppe som samarbeider med hæren i landet, vart angripen i Beleyanga i Sahel-regionen, heitte det i ei fråsegn frå hæren måndag.

– Rundt ti terroristar vart nøytraliserte, og våpen og rundt 15 motorsyklar vart øydelagde, uttaler hæren.

I Tankoualou aust i landet vart ei militæreining angripe. Hæren svarte med å «nøytralisere tre terroristar, og våpen, ammunisjon og anna materiell teke hand om», opplyser hæren vidare.

På hærens side var det ingen som vart drepne, ifølgje hæren sjølv.

Under dei to oppdraga, avslørte hæren via overvaking frå fly det som blir omtalt som «ein terrorist-logistikkstad i ein skog nær byen Dablo».

– Staden som inneheldt drivstoff, soveplassar, mat og andre ting, vart øydelagt, uttaler hæren.

Det fattige landa i Sahel-regionen har sidan 2015 vore utsett for ei stadig aukande mengd angrep frå jihadistar som knyter seg til IS og al-Qaida.

Ifølgje offisielle tal har over 1.400 personar vorte drepne og 1,3 millionar tvinga på flukt som følgje av angrep sidan den tid.

