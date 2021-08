Vanskeleg for norske korrespondentar å komme ut av Kabul

utenriks

NRK-journalist Wolasmal måtte avlyse ei planlagd direkterapportering i Dagsrevyen fordi han var i ein svært utfordrande tryggingssituasjon. Han har enno ikkje greidd å komme seg ut av landet, seier NRKs utanrikssjef Sigurd Falkenberg Mikkelsen til Medier24.

– Det er ikkje noko nytt. Han er framleis i Kabul. Vi vurderer situasjonen fortløpande, opplyser han, og legg til at dei har løpande kontakt med journalisten.

Inntil vidare er det planlagt at han skal rapportere frå Kabul måndag kveld.

Græsvik sa på si side til TV 2 nyheitskanalen måndag at han hadde prøvd å komme seg ut av landet, men at det er krevjande òg for utlendingar.

– Dei aller fleste av dei som ønskjer å komme seg ut no, vil bli avvist. Det er vanskeleg nok for oss vestlege borgarar som har ytra ønske om å få forlate Afghanistan, fordi det er så å seie umogleg å ta seg trygt til flyplassen under dei rådande forholda, sa Græsvik.

(©NPK)