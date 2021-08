Usbekistan seier dei har tvinga ned 46 afghanske fly og helikopter

utenriks

Det dreier seg om 22 militærfly og 24 helikopter som skal ha vorte tvinga til å lande på Termez-flyplassen sør i landet med totalt 585 soldatar og offiserar om bord.

Flya og helikoptera landa laurdag og søndag.

Tidlegare måndag vart det meldt at eit afghansk militærfly hadde krasja i landet. Det usbekiske luftforsvaret hevda det vart skote ned. Flyet styrta i provinsen Surkhondarjo, som grenser mot Afghanistan.

Måndag dukka det opp videoopptak på nettet som viser delar av det styrta flyet. Ria Novosti skriv at to pilotar overlevde, og ein tilsett ved sjukehuset i byen Termez opplyste at pilotane er lagde inn der.

