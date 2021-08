USA har fira flagget på ambassaden i Kabul

utenriks

– Akkurat no fullfører vi ei rekkje grep for å sikre flyplassen og leggje til rette for trygg avreise for amerikansk og alliert personell frå Afghanistan via sivile og militære flygingar, heitte det i ein felles uttale frå forsvarsdepartementet og utanriksdepartementet i USA natt til måndag norsk tid.

Samtidig opplyste ein talsmann for amerikansk UD at nesten alt personell frå ambassaden hadde vorte flytta til flyplassen. Seinare natt til måndag norsk tid stadfesta amerikansk UD at evakueringa frå ambassaden var fullført.

– Alt ambassadepersonell er på flyplassen, under vern av amerikanske militære, heitte det i uttalen.

Tidlegare søndag opplyste Pentagon at USA sender ytterlegare 1.000 soldatar til Kabul for å hjelpe til med evakueringa på flyplassen. Til saman vil det vere 6.000 amerikanske soldatar i Kabul dei neste 48 timane opplyste departementet.

Helikopter har gått i skytteltrafikk frå ambassaden til flyplassen, og ei rekkje andre land har òg jobba med å trekkje folka sine ut av byen.

