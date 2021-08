Pentagon: Alle sivile og militære flygingar frå flyplassen i Kabul stansa

utenriks

Augnevitne på staden fortel om ein svært kaotisk situasjonen på flyplassen i den afghanske hovudstaden. Det var òg tidlegare i dag stans i trafikken, men amerikanske militærkjelder opplyste seinare til CNN at trafikken var i gang igjen.

Like før klokka 18 norsk tid opplyser likevel det amerikanske forsvarsdepartementet til AFP at all sivil og militær trafikk igjen er stansa. Årsaka er at det er mengder av sivile på rullebana.

Pentagon-talsmann John Kirby seier at det er 2.500 amerikanske soldatar på flyplassen som jobbar for å rette opp igjen tryggleiken, og at det skal setjast inn ytterlegare 500.

– Vi reknar med at vi kan ta opp att flygingane om nokre timar, sa han og la til at USAs mål er å flyge ut fleire tusen menneske kvar dag så snart flyplassen er open igjen.