Norsk Hercules-fly flytta nærare Afghanistan

utenriks

Forsvarssjef Erik Kristoffersen opplyser til TV 2 at det blir jobba med fleire moglegheiter, og at dei òg har eit chartra fly, eit militært C-17, som dei kan nytte seg av gjennom internasjonalt samarbeid.

Han seier vidare at norsk personell er trekt ut av området, og at norske styrkar no løyser to oppdrag i Kabul: Dei bidreg til evakueringa og held oppe tryggleiken på eit militærsjukehus.

– No er det berre essensielt personell igjen på sjukehuset. 27 personar er igjen, ni er trekt ut. Dei som er trekte ut, er norske statsborgarar. Vi jobbar med å få ut dei lokalt tilsette, seier Kristoffersen.

