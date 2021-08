Noreg: Konstruktive Venezuela-samtalar

utenriks

– Vi kan stadfeste at vi har gjennomført konstruktive møte tilrettelagt av Noreg 14. og 15. august, heitte det i ei fråsegn som Utanriksdepartementet publiserte på Twitter natt til måndag.

Representantar frå dei to venezuelanske partane skreiv fredag under på eit dokument der dei gjekk med på å delta i omfattande samtalar og ein forhandlingsprosess tilrettelagt av Noreg og med Mexico som vertskap, i Mexico by.

Samtalane blir antekne å dreie seg om å oppheve sanksjonar mot Venezuela og å gjennomføre val for å prøve å avslutte den djupe politiske og økonomiske krisa i landet.

UD opplyser at partane diskuterte skiping av ein mekanisme for konsultasjonar med politiske og sosiale aktørar for å gjere prosessen så inkluderande som mogleg.

Partane er samde om å møtast igjen frå 3. til 6. september.

