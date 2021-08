Navalnyj-talskvinne dømd til meldeplikt – får ikkje forlate Moskva

utenriks

Kira Jarmysj har vorte utsett for russiske styresmakters omstridde taktikk med å bruke koronareglane mot opposisjonelle etter massedemonstrasjonane tidlegare i år. Ho er dømd for å ha oppmoda til brot på pandemirestriksjonane i landet.

Det neste halvtanna året får ho ikkje delta i massemøte, ho kan ikkje reise utanfor Moskva-regionen og må informere politiet dersom ho flyttar. I tillegg har ho fått månadleg meldeplikt hos politiet.

Forsvarar Veronika Poljakova seier Jarmysj vil anke avgjerda frå retten i Moskva. Dommen kjem mindre enn to veker etter at ein annan av dei leiande støttespelarane til Navalnyj, Ljubov Sobol, fekk liknande restriksjonar for liknande påståtte lovbrot. For halvanna veke sidan vart bror til Navalnyj, Oleg, dømd til eitt års fengsel på vilkår.

