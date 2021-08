Kina og Russland stengjer ikkje ambassadane sine i Kabul

utenriks

Kina er innstilt på å utvikle eit forhold til Afghanistan basert på «vennskap og samarbeid», seier ei talskvinne for den kinesiske regjeringa måndag. Landet har prøvd å halde oppe uformelle samband med Taliban medan vesten har trekt seg tilbake.

Den kinesiske ambassaden seier dei har bede «dei ulike partane» i landet vareta tryggleiken til kinesiske borgarar og sikre dei kinesiske interessene, skriv South China Morning Post.

– Ambassaden vil ta ytterlegare skritt for å minne kinesiske borgarar om å følgje nøye med på tryggingssituasjonen, ta ytterlegare forholdsreglar og unngå å gå utandørs, heiter det i ei fråsegn.

Ambassadør møter Taliban

Russland sa søndag at dei ikkje ville evakuere ambassaden sin, men seier måndag at delar av staben skal evakuerast. Ambassadør Dmitrij Zjirnov skal møte representantar for Taliban i Kabul tysdag. Ei russisk anerkjenning av det nye regimet i Kabul vil avhenge av korleis Taliban ter seg etter at dei har teke makta.

– Vi vil sjå nøye på kor ansvarleg dei styrer landet i næraste framtid. Basert på det, vil leiinga i Russland trekkje konklusjonane sine, seier talsmann Zamir Kabulov ved det russiske utanriksdepartementet.

Ein talsmann for Taliban sa søndag at dei har forsikra «alle ambassadar, diplomatiske senter, institusjonar og utanlandske borgarar» i Kabul om at dei framleis vil vere trygge.

Bekymring for Xinjiang

På eit møte i juli fekk den kinesiske utanriksministeren Wang Yi forsikringar frå Afghanistan om at ingen skal få «bruke afghansk territorium til i utføre handlingar som er skadelege for Kina».

Kina er bekymra for kva utviklinga i Afghanistan kan bety for det islamistiske partiet i Turkestan, som Kina gir skulda for uroa i den vestkinesiske provinsen Xinjiang. Til gjengjeld har Kina tilbode økonomisk støtte til gjenoppbygginga av Afghanistan.

Dei to landa deler ei 76 kilometer lang grense.

