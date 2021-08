Guterres i FN: Alle land må ta imot afghanske flyktningar

utenriks

– Vi kan ikkje, og vi skal ikkje, oppgi det afghanske folk, sa Guterres på eit krisemøte om Afghanistan i FNs tryggingsråd måndag.

I innlegget sitt oppmoda han Taliban til å respektere liv, og han bad Tryggingsrådet ta i bruk alle middel for å hindre global terror etter at Taliban tok makta i Afghanistan.

Han sa at det kjem rapportar om alvorlege brot på menneskerettane frå alle kantar av Afghanistan, og at han er spesielt bekymra for kvinner og barn som fryktar at dei mørke tidene frå tidlegare kjem tilbake.

