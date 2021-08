Moderate demokratar truar med å stemme mot langtidsbudsjett

utenriks

Dei moderate demokratane i Representanthuset truar no med å stemme imot eit langtidsbudsjett på 3.500 milliardar dollar til sosiale tiltak og klimatiltak om ikkje ein infrastrukturpakke på 1.200 milliardar først blir vedteke.

Men dei rundt 100 progressive demokratane i Huset vil gjere det i omvend rekkjefølgje, slik speaker Nancy Pelosi òg har lova.

Dei krev at langtidsbudsjettet blir vedteke først fordi dei fryktar at moderate demokratar som er skeptiske til den enorme storleiken på pakken og store skatteaukar, elles vil stemme han ned etter at infrastrukturpakken er vedteken.

Truar Bidens dagsorden

Det set Pelosi i ein skvis og truar president Joe Bidens økonomiske og sosiale visjonar for USA, som står sentralt i dagsordenen hans. Pelosi står fast på ein timeplan der den store pakken skal vedtakast først.

Demokratane har eit knappast mogleg fleirtal på tre i Representanthuset og har derfor ikkje råd til å miste stemmer om dei skal få gjennom vedtaka sine. sidan republikanarane står klare til å stemme imot i samla flokk.

Brev til Pelosi

Det var ni moderate republikanarar som i eit brev til Pelosi fredag kravde at infrastrukturpakken blir vedteken som lov først.

Ho har gjort det klart at ho ikkje legg infrastrukturpakken fram for avstemming før Senatet har oversendt langtidsbudsjettet og det er vedteke. Blir det forseinka, kan framleis republikanske senatorar stanse forslaget med nye innspel.

Infrastrukturpakken består av 1.200 milliardar dollar til utbetring av USAs nedslitne vegar, bruer, jernbane, internett og andre prosjekt, der formålet òg er å skape mange nye jobbar. Tysdag vart han vedteken i Senatet etter lange forhandlingar. Avstemminga enda med 69 mot 30 stemmer, inkludert 19 republikanarar.

Løfte til dei progressive

For å få med republikanarane var mange av hjartesakene til demokratane tekne ut, mellom anna store løyvingar til familiar, skule og klimatiltak, finansiert av store skatteaukar for rike og bedrifter.

Dei progressive vart likevel lova at alt dette skulle takast inn igjen i ein større langtidsbudsjettavtale, og den pakken til ein verdi av 3.500 milliardar dollar vart då også vedteke i Senatet dagen etter med berre stemmene til demokratane – 50 mot 49.

Det er denne pakken dei progressive fryktar ikkje blir noko av om dei moderate får sin infrastrukturpakke gjennom først.

Demokratanes fleirtalsleiar i Representanthuset, Steny Hoyer, seier medlemmene kjem tilbake frå ferie 23. august for å stemme over budsjettet og andre forslag.

(©NPK)