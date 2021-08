Taliban rykkjer stadig nærare Kabul

utenriks

Det siste døgnet har opprørarane rykt inn i ei rekkje nye provinshovudstader, blant dei den tredje største byen i landet, Herat, og Kandahar, den gamle bastionen til Taliban i sør og den nest største byen i landet.

Fredag fall òg Lashkar Gah i Helmand-provinsen, Qalat i Zabul-provinsen, Tirin Kot i Uruzgan-provinsen og Pul-e Alam i Logar-provinsen. Sistnemnde by ligg berre 80 kilometer frå hovudstaden Kabul.

Både Qalat og Tirin Kot vart ifølgje lokale tenestemenn og politikarar erobra utan kamp, og det same har vore tilfelle i mange av dei andre provinshovudstadene Taliban har teke over.

Ifølgje FN går det no føre seg kampar i 33 av dei 34 provinsane i Afghanistan, og i 18 av dei har Taliban teke kontroll over hovudstadene.

Krigsherre overgav seg

I Herat overgav ein av dei mektigaste krigsherrane i Afghanistan, den ytterleggåande islamisten Ismail Khan, seg til opprørarane, etter først å ha svore på å drive dei ute av provinsen.

Ifølgje Taliban har Khan og den talrike militsen hans slutta seg til dei, men dette er ikkje stadfesta frå andre hald. Bilete i sosiale medium viser Khan saman med Taliban-leiarar, og opprørarane avviser meldingar om at han er teken til fange.

I andre provinsar som er erobra av Taliban, har lokale leiarar flykta til Kabul, og det same har titusenvis av sivile.

Ifølgje FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR) har nærare 250.000 sivile flykta frå kampane sidan mai, og 80 prosent av dei er kvinner og barn.

Afghanistan hadde frå før 2,9 millionar internflyktningar, og parkar og gater i Kabuls er no fulle av flyktningar.

Humanitær katastrofe

Flyktninghjelpen har 1.600 tilsette i Afghanistan, 99 prosent av dei lokale. Dei blir òg tvinga på flukt, seier generalsekretær Jan Egeland.

– Dei er ein del av sivilbefolkninga, og ein del av dei har fått bustaden sin øydelagd og opplevd truslar. Derfor har mange vorte tvinga til å flykte med sivilbefolkninga, seier han til NTB.

FN fryktar at Afghanistan no kan stå overfor ein humanitær katastrofe. Ifølgje FNs matvareprogram (WFP) har ein tredel av innbyggjarane i landet mista matvaretryggleiken, og barn blir aller hardast ramma.

– To millionar barn er avhengige av naudhjelp, og vi fryktar at vi enno ikkje har sett det verste, seier WFPs talsperson Tomson Phiri.

USA sender soldatar

Amerikansk etterretning fryktar at Kabul kan stå for fall, og USA har vedteke å sende 3.000 soldatar for å bidra i evakueringa av ambassadetilsette.

Storbritannia og Canada sender òg soldatar for å evakuere eigne statsborgarar, men Noreg ventar førebels på ei evakuering av ambassaden i Kabul.

Rundt 40 norske er òg tilknytte eit militært feltsjukehus ved flyplassen i Kabul, og dei vil ifølgje forsvarsminister Frank Bakke-Jensen vere blant dei siste som forlèt den afghanske hovudstaden.

Fryktar full borgarkrig

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen medgir at det som no skjer i Afghanistan, er noko av det verste ein frykta kunne skje.

– Når dei gode gamle krigsherre-konstellasjonane etablerer seg, aukar risikoen for meir vald. Det går mot ein fullskala borgarkrig, som er det verste vi kunne ha tenkt oss, seier han til VG.

Forsvarsministeren i Storbritannia, Ben Wallace, deler bekymringa. Han fryktar full borgarkrig og at Afghanistan på nytt blir base for militante grupper som al-Qaida.

– I eit land styrt av krigsherrar og av ulike provinsar og stammar, kan ein fort ende opp med borgarkrig om ein ikkje er forsiktig, noko Storbritannia fann ut i 1830-åra. Eg trur at vi no er på veg mot borgarkrig, seier Wallace til Sky News.

– Al-Qaida vil truleg vende tilbake, seier han.

Blir trua med isolasjon

Verdssamfunnet truar Taliban med diplomatisk isolasjon om dei tek makta med vald i Afghanistan, slik dei no ligg an til å gjere med lynoffensiven sin.

Utsendingar frå USA, Kina og Russland og dessutan fleire andre land som er samla i Qatar til forhandlingar om Afghanistan, seier dei ikkje vil anerkjenne ei afghansk regjering som blir danna på basis av maktbruk.

Dei oppmodar Taliban til snarast å stanse angrepa på provinshovudstadene, og dei ber partane om å slutte fred.

– Om dei tek makta med vald og opprettar eit islamsk emirat, vil Taliban stå overfor manglande anerkjenning, isolasjon, mangel på internasjonal støtte og utsikter til at konflikten vil halde fram og langvarig mangel på stabilitet, seier EUs utanrikssjef Josep Borrell.

Samlingsregjering

President Ashraf Ghani skal ifølgje ei afghansk regjeringskjelde ha invitert Taliban til å bli med i ei samlingsregjering, men det er ikkje kjent om opprørarane har svart på tilbodet.

Det er òg uklart kva som er nytt i forslaget til Ghani, sidan maktdeling i byte mot våpenkvile har vore tema for fredssamtalane i Doha sidan september i fjor.