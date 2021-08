Stor uro i Nato for høgt valdsnivå i Afghanistan

utenriks

– Taliban må forstå at dei ikkje kjem til å bli anerkjent av verdssamfunnet viss dei tek landet med makt, seier Nato generalsekretær Jens Stoltenberg i ei fråsegn.

Nato støttar framleis ei politisk løysing på konflikten, påpeikar Stoltenberg.

– Ønsket vårt er framleis å støtte den afghanske regjeringa og tryggingsstyrkar så mykje som mogleg. Tryggleiken for personellet vårt er det aller viktigaste. Nato vil behalde det diplomatiske nærværet vårt i Kabul og halde fram med å tilpasse oss når det er nødvendig, seier Stoltenberg.

Han oppgir òg at Nato er i konstant kontakt med afghanske styresmakter og resten av verdssamfunnet.

Stoltenberg sende ut meldinga etter at dei 30 ambassadørane til organisasjonen hadde krisemøte fredag for å drøfte den raskt forverra situasjonen i Afghanistan, der Taliban har teke by etter by dei siste dagane og no truar Kabul.

