utenriks

Johnson viser til at Storbritannia er medlem av FNs tryggingsråd og djupt engasjert i den strategiske framtida til regionen.

– Det vi må gjere no, er å ikkje snu ryggen til Afghanistan, men å arbeide med partnarane våre og sikre at regjeringa i Kabul ikkje tillèt at landet igjen blir ein årestad for terror, seier Johnson.

