Afghanistan-ekspert: Viss Kabul fell, er krigen over

Han seier det er tydeleg at Taliban møter liten motstand.

Noreg og fleire Nato-land evakuerer ambassadetilsette frå Kabul, samtidig som Taliban rykkjer stadig nærare hovudstaden.

– Viss Kabul fell, er krigen over. Om så regjeringsstyrkar skulle klare å halde stand i andre delar av landet, så er Kabul hovudstaden, seier Harpviken til NTB.

– Men Taliban kontrollerer allereie store område, og dei får ei de facto anerkjenning av naboland allereie. Dei kontrollerer mange viktige grensepasseringar, seier Prio-forskaren.

Han seier at det ikkje er overraskande at Noreg og andre land no evakuerer ambassadetilsette. Utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) seier at det blir gjort for ikkje å hamne i ein situasjon der det ikkje er mogleg å gjennomføre ei evakuering.

Tre scenario for Kabul

Harpviken trekkjer fram tre scenario han reknar sannsynlege for Kabul framover, som på kvar sin måte gjer situasjonen farleg for vestlege ambassadetilsette.

– Eit scenario er at Taliban tek over byen. Eit anna scenario er at du byrjar å få konfliktar internt i regjeringa, der enkeltaktørar vender seg mot regjeringa og slår seg saman med Taliban, og at ein får ein uoversiktleg fleirfrontskrig, seier Harpviken.

– Eit tredje scenario er at situasjonen blir så uoversiktleg at det gir rom for kriminelle grupper, med kidnapping og slikt. Då vil ambassadepersonell vere høgaktuelle mål, seier han.

Taliban møter lite motstand

På eit pressemøte i Oslo fredag var utanriksministeren tydeleg på at Taliban møter lite motstand, og at regjeringsstyrkar fleire stader overgir seg.

– Det stemmer veldig godt med meldingane frå Afghanistan, det er delvis overraskande at ho er så direkte på det. Men samtidig er det nesten ikkje mogleg å forklare det som har skjedd utan å anerkjenne at det er den sentrale faktoren, seier Harpviken.

– Det er ikkje først og fremst Talibans militære styrke som fører til denne situasjonen, men svakheita til regjeringsstyrkane, seier han.

Verkebyll

Nettopp det er ein verkebyll for Nato-land og Noreg. Opptreninga av afghanske styrkar har vore viktige. Noreg har bidrege i opptreninga av konvensjonelle styrkar og av antiterrorpolitiet i Kabul.

– For dei som har argumentert for at ein har klart å byggje ein velfungerande afghansk hær, får ein svar no. Det har vore eit satsingsområde for Noreg, seier Harpviken.

Det er særleg antiterrorpolitiet i Kabul som har vore ei viktig oppgåve for norske styrkar. Harpviken seier opptreninga har vore ein suksess i den forstanden at antiterrorpolitiet har gjort det mogleg å drive politikk i hovudstaden.

– For regjeringa er dette dei viktigaste styrkane dei har. Ein veit at dei blir brukte på mykje ulikt. Eg trur at Noreg gjer det dei kan for å følgje med på korleis dei styrkane blir brukte framover, seier Harpviken.

Sender ferske styrkar

Den norske regjeringa vil ikkje svare på spørsmål om korleis evakueringa av ambassaden skal gå føre seg, eller om vi sender nye styrkar for å hjelpe til.

USA sender over 3.000 spesialsoldatar for å evakuere amerikanarar, medan Storbritannia og andre land òg sender ferske styrkar. Det blir spekulert på om desse styrkane vil hjelpe til i forsvaret av Kabul.

– Det er relativt mange folk det er snakk om, så det spørsmålet kjem opp med ein gong. Men eg tviler på at det er noko ønske om å bli ståande med styrkar på bakken, seier Harpviken.

– Det som er meir realistisk, er at USA vidarefører luftstøtte til den afghanske regjeringa, legg han til.

Pakistans rolle

Samtidig går det føre seg forhandlingar med Taliban på ulike nivå. Dei fleste av nabolanda er i gang med det, noko som gir gruppa legitimitet. Pakistan speler ei viktig rolle.

– Det er ingen tvil om at Pakistan speler ei rolle, dei har vore ein viktig støttespelar for Taliban, men samtidig ser vi at regjeringa legg all skuld på Pakistan og seier at dette er ein invasjon. Då fråskriv ein seg ansvar og ser bort frå at Taliban er afghanarar og har ei viss støtte i folket, seier Harpviken.

– Vi veit at spenninga mellom pakistanske leiarar på den sida og Taliban på den andre er stor. Dei siste dagane er det rapportert om fleire skikkelege bruduljemøte. Mellom anna ønskjer ikkje Pakistan at Taliban skal gå så fort fram militært eller bruke vald mot folk som legg ned våpen og overgir seg, seier Prio-forskaren.

Taliban har så langt erobra minst 17 provinshovudstader, og hevdar dei kontrollerer over 85 prosent av landet.

Frammarsjen etter Nato tilbaketrekking har ført til at mange er drepne, og hundretusen er drivne på flukt.

