Taliban rykkjer nærare Kabul

Ghazni er hovudstad i provinsen med same namn og har i underkant av 200.000 innbyggjarar. Byen ligg strategisk til ved hovudvegen mellom hovudstaden Kabul og det tidlegare hovudsetet til Taliban, Kandahar.

Den siste vurderinga frå amerikansk etterretning er at Kabul kan hamne under press frå opprørarane innan 30 dagar. Dersom utviklinga held fram, kan Taliban ha full kontroll over Afghanistan innan få månader, meiner amerikanarane.

Tiande provinshovudstad

Taliban har publisert videoar og bilete på nett som skal vise at dei har innteke Ghazni. Ghazni blir den tiande provinshovudstaden Taliban har erobra sidan fredag førre veke.

– Taliban tok kontroll over kjerneområda i byen: Kontoret til guvernøren, politihovudkvarteret og fengselet, fortel leiaren i provinsrådet, Nasir Ahmad Faqiri, til nyheitsbyrået AFP torsdag morgon.

Han legg til at kampane held fram i delar av byen, men at opprørarane kontrollerer stort sett heile byen.

Rykkjer fram

Krigen i Afghanistan er kraftig trappa opp sidan mai, då USA og Nato byrja å trekkje sine siste styrkar ut etter 20 år med okkupasjon. Titusenvis er drivne på flukt, og kampane krev stadig fleire sivile liv.

Torsdag vart det òg klart at opprørarane har erobra politihovudkvarteret i provinshovudstaden Lashkar Gah i Helmand sør i landet.

Regjeringsstyrkane er omringa, men håpar framleis å behalde kontrollen over Lashkar Gah.

Flyangrep

Samtidig blir det meldt om nye flyangrep ei rekkje stader i Afghanistan gjennom natta.

Parlamentarikaren Nasima Niazi frå Helmand kritiserer flyangrepa som går føre seg, som ho meiner har drepe sivile i Lashkar Gah.

– Taliban brukte sivile hus for å verne seg, og regjeringa, utan å ta noko omsyn til sivile, utførte angrepa, seier ho.

Amerikanske fly

Afghanistan sine flyvåpen har avgrensa kapasitet, så USA blir anteke å ha utført fleire rundar med angrep til støtte for regjeringsstyrkane.

Luftfartsovervaking kan tyde på at amerikanske bombefly, jagarfly og dronar deltok i kampar ei rekkje stader i Afghanistan natt til torsdag, ifølgje australske The Cavell Group.

Sentralkommandoen til det amerikanske flyvåpenet i Qatar har førebels ikkje svart på spørsmål om kommentar frå nyheitsbyrået AP.

Fredssamtalar?

Tidlegare sa ein talsmann for guvernøren i Ghazni at byen vart angripen frå fleire kantar. Onsdag opplyste provinsrådet i Ghazni at regjeringsstyrkane framleis hadde kontroll over hovudkvarteret til etterretninga.

Suksessen Taliban har hatt på slagmarka, reiser spørsmål ved om opprørsrørsla vil slutte seg til fredssamtalane i Qatar som lenge har stått i stampe. Dei kan no i staden prøve å gripe makta gjennom krigføring.

Eit alternativ er at Afghanistan blir splitta opp i fraksjonar som kjempar mot kvarandre, noko som skjedde etter at Sovjetunionen trekte seg ut i 1989.