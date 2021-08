New Zealand vil opne grensa neste år

utenriks

Grensa har vore stengd for alle utanom fastbuande og statsborgarar sidan mars 2020. Det vart opna for innreise frå nabolandet Australia i april, men etter fleire koronautbrot der vart grensa stengd på ny i juli.

Ifølgje Ardern vil alle som kan få vaksine, få moglegheita frå 1. september, tre månader tidlegare enn først anteke.

– Eg har tidlegare sagt at grensa har fungert som ei kollektiv rustning for New Zealand og beskytta oss mot viruset. Trikset med vaksinasjon er at vi alle får ei eiga rustning, som betyr at vi kan lene oss mindre på grenserestriksjonar, sa Ardern.

Sidan vaksinasjonen skyt fart, kan ei gradvis gjenopning av grensa byrje, la ho til.

Det vil bli innført ulike retningslinjer for dei som vil ha innreise, basert på smittesituasjonen i landa dei kjem frå.

Fullvaksinerte som kjem frå lågrisikoland, kan komme inn i New Zealand utan å måtte gå i karantene, medan dei frå land der risikoen er middels, må isolere seg eller gå i karantene i ein kortare tidsperiode.

Uvaksinerte, eller folk som kjem frå høgrisikoland, må belage seg på 14 dagar i karantene.

I New Zealand, eit land med 5 millionar innbyggjarar, er det registrert berre 2.548 smittetilfelle. 26 dødsfall er registrerte som følgje av covid-19.

(©NPK)