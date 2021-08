Discovery ber Polen skrote medielov

utenriks

Lova, som vart vedteken i underhuset i nasjonalforsamlinga onsdag, vil hindre at selskap utanfor EØS har ein kontrollerande aksjepost i polske medieselskap. I praksis betyr det at amerikanske Discovery må selje sin majoritetsdel i TVN, som er eitt av Polens største private TV-nettverk og som har hatt ei kritisk nyheitsdekning av regjeringa.

I ei fråsegn frå Discovery heiter det at selskapet er «ekstremt bekymra» for utviklinga, men at dei er standhaftige i sitt «forsvar av rettane til det polske folk og TVN». Vidare heiter det at medielova «er eit angrep på grunnleggjande demokratiske prinsipp om ytringsfridom og mediefridom, og er direkte diskriminerande mot TVN og Discovery».

Selskapet ber overhuset i den polske nasjonalforsamlinga og president Andrzej Duda om å ikkje godkjenne lova.

– Polens framtid som eit demokratisk land på den internasjonale arenaen, og deira kredibilitet for investorar avheng av dette, heiter det i uttalen.

(©NPK)