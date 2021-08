Labour krev timeplan for full stans i olje- og gassleiting

utenriks

Under eit besøk i Glasgow i Skottland sa den britiske Labour-leiaren at det er viktig å verne folks jobbar, men at det òg er viktig å avslutte vidare leiting etter olje og gass.

– Vi må verne folks jobbar, og vi må lage ein timeplan for stans i oljeleitinga. Men basert på konsensus og semje. Elles manglar sambandet mellom forpliktingane vi har i samband med klimakrisa, og forpliktingane til lokalsamfunna, sa han ifølgje The Guardian.

Han ville ikkje seie noko meir konkret om datoar og freistar, utover at det er nødvendig å fastsetje ein klar timeplan.

Labour har nyleg foreslått 30 milliardar pund til å skape 400.000 nye grøne jobbar som kan bidra både til å takle klimakrisa og skape ny vekst.

– Nokon i regjeringa meiner vi ikkje har råd til dette. Men det er heilt feil, vi har ikkje råd til å la vere. Å takle klimakrisa er ikkje berre ei moralsk og politisk plikt, men ei enorm moglegheit. Over heile verda er kappløpet i gang for grøne jobbar, sa han.

