G7-landa skuldar Iran for angrep mot tankskip

Ei britisk tryggingsvakt og den rumenske kapteinen på skipet vart drepne i angrepet mot tankskipet Mercer Street, som blir knytt til den israelske milliardæren Eyal Ofer.

Iran nektar for å ha stått bak, og bevis for det motsette er ikkje offentleggjort. Utanriksministrane i G7-landa er likevel sikre i si sak.

– Alle tilgjengelege bevis peikar heilt klart mot Iran, heiter det i ei fråsegn frå ministrane.

– Dette var eit overlagt og målretta angrep, og eit klart brot på internasjonal lov. Dette angrepet kan ikkje rettferdiggjerast, heiter det vidare.

– Irans åtferd, og dessutan støtta landet har til vikarierande styrkar og væpna ikkje-statlege aktørar, truar internasjonal fred og tryggleik, slår utanriksministrane fast.

Ei rekkje kjelder har tidlegare påpeika at det går føre seg ein skuggekrig mellom Iran og Israel, der dei to landa angrip skip som kan knytast til motparten, men utan offisielt å ta på seg ansvaret for dette.

