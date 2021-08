Fleire vaksinerte danskar blir koronasmitta

utenriks

Det har vorte funne smitte hos 17.532 vaksinerte personar som berre har fått eitt stikk i Danmark, noko som utgjer 10,8 prosent av dei samla smittetilfella.

Smitten blant fullvaksinerte stig òg, ifølgje SSI. Det er funne 4.592 smittetilfelle blant fullvaksinerte, noko som er 2,8 prosent av alle smittetilfelle, ifølgje BT.

Talmaterialet strekkjer seg frå 27. desember i fjor, då første dose vart sett i Danmark, og til 4. august 2021. Då tala sist vart berekna, i slutten av juni, var delen 5,4 prosent.

– Dette kjem av både at fleire blir vaksinerte for første gong, og at første stikk gir mindre vern mot deltavarianten, som har vore dominerande i juli, seier avdelingsleiar Tyra Grove Krause i SSI.

(©NPK)