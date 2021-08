Danmark vil hente heim lokalt tilsette i Afghanistan

utenriks

Dermed ligg det an til at Danmark vil følgje same spor som USA og Storbritannia.

Utanriksminister Jeppe Kofod har vore svært pressa av opposisjonen i denne saka, men no varslar han rask evakuering av afghanarar som har arbeidd for den danske kontingenten i Afghanistan, og som no kjenner seg utsett.

– Vi er klare til på svært kort varsel å evakuere trua, lokalt tilsette, og flytte saksbehandlinga frå Afghanistan til Danmark, seier Kofod til avisa etter ein vekes heimleg debatt om lagnaden til desse personane.

Kven som konkret blir ramma av det danske kursendringa, og korleis avgrensinga skal skje, vil ikkje utanriksministeren førebels seie meir om.

(©NPK)