– 50 prosent av amerikanarar i alle aldrar er no fullvaksinert. Hald fram! skriv Cyrus Shahpar, som er ansvarlege for vaksinasjonsdata i Det kvite hus.

Det betyr at over 165 millionar har fått anten to dosar med vaksinane til Moderna eller Biontech/Pfizer, eller éin dose med Janssen-vaksinen.

USA har registrert 615.000 koronarelaterte dødsfall, fleire enn noko anna land i verda.

