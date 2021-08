Twitter, AP og Reuters samarbeider mot falske nyheiter og desinformasjon

utenriks

I tillegg skal det bli betre forklart kvifor visse typar innhald får fotfeste på plattforma, heiter det.

Twitter seier at dei to nyheitsbyråa skal bidra til at truverdig informasjon om sentrale emne og hendingar blir tilgjengeleg i sanntid. Det vil vere ekstra viktig i tilfelle der det er «strid om fakta» eller der selskapet sine eigne folk ikkje har tilstrekkeleg ekspertise eller tilgang til god nok informasjon om temaet, seier Twitter.

AP og Reuters vil òg få i oppgåve å bidra med kontekst rundt saker og emne som får stor interesse, inkludert i tilfelle der det kan vekse fram feilinformasjon.

– Dette arbeidet er heilt sentralt for oppdraget vårt, seier AP-toppen Tom Januszewski.

– AP har ei lang historie med tett samarbeid med Twitter og andre plattformer for å auke nedslagsfeltet for faktabasert journalistikk, seier han vidare.

Hazel Baker i Reuters seier at «tillit, nøyaktigheit og sjølvstende er kjernen i det Reuters gjer kvar dag».

