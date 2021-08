Rekordmange einslege, mindreårige migrantar vart stansa på USAs grense

utenriks

David Shahoulia, som er kontorsjef for grense- og innvandringspolitikk ved USAs departement for innanriks tryggleik, opplyser at det truleg er snakk om meir enn 19.000 einslege, mindreårige, basert på førebelse tal. Den førre toppnoteringa var frå mars i år, med 18.877.

Den store auken frå juni, då talet var 15.253, er særleg slåande, i og med at aktiviteten langs grensa ofte roar seg ned på sommaren når temperaturane gjerne blir farleg høge.

Til saman var det rundt 210.000 tilfelle i juli der migrantar vart stoppa ved grensa, opp frå 188.829 i juni. Det er det høgaste talet på meir enn 20 år.

Tala er likevel ikkje heilt samanliknbare, då mange kryssar grensa fleire gonger. Årsaka er lovverk i samband med koronapandemien der folk umiddelbart blir utvist frå USA utan å bli gitt moglegheita til å søkje asyl, men utan at dette får nokre rettslege konsekvensar.

Aktiviteten var primært i byen Del Rio og ved elva Rio Grande, sør i Texas.

(©NPK)